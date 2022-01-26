الرئيس عون مستقبلاً المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان: لبنان جاهز لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها

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