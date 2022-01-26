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المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا بعد لقائها الرئيس عون: مجلس الأمن سيعقد في آذار المقبل جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام تقريراً عن تطور الأوضاع اللبنانية
Lebanon 24
26-01-2022
|
06:03
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