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المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا بعد لقائها الرئيس عون: مجلس الأمن سيعقد في آذار المقبل جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام تقريراً عن تطور الأوضاع اللبنانية

Lebanon 24
26-01-2022 | 06:03
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عون استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونيسكا التي أطلعته على المداولات التي تمّت مؤخراً في مجلس الأمن حول القرار ١٧٠١ والتحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان خلال الشهر الجاري
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