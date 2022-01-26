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وزارة الدفاع في ليتوانيا: مقاتلات F15 أميركية تهبط في قاعدة عسكرية في إستونيا

Lebanon 24
26-01-2022 | 08:17
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