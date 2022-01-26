أخبار عاجلة

أطراف التفاوض في محادثات فيينا تلتقي مجددا لبحث رفع العقوبات والضمانات (العربية)

Lebanon 24
26-01-2022 | 13:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مندوب روسيا لمحادثات فيينا: لقاء بين الوفدين الأميركي والروسي لبحث القضايا العالقة (العربية)
lebanon 24
27/01/2022 00:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: فريق التفاوض الأميركي منقسم بشأن تطبيق العقوبات وتوقيت إنهاء المفاوضات (العربية)
lebanon 24
27/01/2022 00:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: خلافات ضمن فريق التفاوض الأميركي في فيينا إزاء صرامة التعامل مع إيران (العربية)
lebanon 24
27/01/2022 00:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة في البرلمان الإيراني تتهم واشنطن بالمسؤولية عن "تباطؤ" وتيرة محادثات فيينا (العربية)
lebanon 24
27/01/2022 00:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:50 | 2022-01-26
17:39 | 2022-01-26
17:25 | 2022-01-26
17:00 | 2022-01-26
16:06 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website