أخبار عاجلة

البيت الأبيض: أي عقوبات سنفرضها على روسيا ستطال المصالح الشخصية لبوتين والقيادة الروسية (الجزيرة)

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
روسيا اليوم نقلاً عن البيت الأبيض: نعارض مشروع العقوبات ضد "السيل الشمالي 2"
lebanon 24
27/01/2022 01:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: لم يتم الاتفاق مع روسيا على زمان أو مكان اللقاء الجديد (الجزيرة)
lebanon 24
27/01/2022 01:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نجري اجتماعات على أعلى المستويات مع روسيا بشأن أوكرانيا وهدفنا حل الأزمة دبلوماسيا (الجزيرة)
lebanon 24
27/01/2022 01:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن هدد بفرض عقوبات اقتصادية وغيرها من الإجراءات القوية على روسيا بحال التصعيد العسكري (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/01/2022 01:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:50 | 2022-01-26
17:39 | 2022-01-26
17:25 | 2022-01-26
17:00 | 2022-01-26
16:06 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website