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باسيل لـ"روسيا اليوم": نرفض الفراغ الذي سيحدثه قرار الحريري ويجب معالجته من خلال الاحتضان الكامل وترك الطائفة السنية لتختار وعدم فرض أي مكوّن عليها

Lebanon 24
26-01-2022 | 15:37
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