باسيل لـ"روسيا اليوم": الانتخابات هي استحقاق أصبح أمامنا والنتيجة قد تقدم تغيرا في بعض المناطق ولكنّها لن تغير التوزع الطائفي ولن يكون هناك تغييرات جذرية

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