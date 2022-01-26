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باسيل لروسيا اليوم: على الموازنة ان تكون جزءا من خطة التعافي، التي قد تحقق الاصلاحات المطلوبة. والموازنة الحالية هي رقمية لا تعكس الوضع الحالي وعلى الحكومة مجلس النواب ان يجريا تعديلات عليها لتشبه الواقع اكثر

Lebanon 24
26-01-2022 | 15:41
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