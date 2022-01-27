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أوكرانيا تتحدث عن 5 قتلى بإطلاق نار لجنود على مصنع دون إبداء الأسباب

Lebanon 24
27-01-2022 | 01:17
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