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وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 4738 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4973 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية و 8929 إجمالي الوفيات

Lebanon 24
27-01-2022 | 04:12
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