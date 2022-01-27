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الرئيس عون استقبل سفير لبنان في الفاتيكان فريد الياس الخازن وعرض معه التحضيرات للزيارة التي سيقوم بها الى لبنان وزير الخارجية في الكرسي الرسولي

Lebanon 24
27-01-2022 | 05:06
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