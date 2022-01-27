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الخارجية الإثيوبية تُعلن عن نزوح أكثر من 200 ألف شخص من منطقة عفر إثر هجوم لقوات تيغراي

Lebanon 24
27-01-2022 | 05:13
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