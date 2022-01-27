أخبار عاجلة

موسكو تقول إنّ واشنطن تحضّر لنشر صواريخ في أوروبا ومنطقة آسيا - المحيط الهادىء

Lebanon 24
27-01-2022 | 05:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
واشنطن مستعدة للتباحث مع موسكو حول الصواريخ والتدريبات
lebanon 24
27/01/2022 15:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين ونظيره الصيني قلقان من محاولات واشنطن تغيير الأوضاع في آسيا والمحيط الهادئ
lebanon 24
27/01/2022 15:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تقول إنه على واشنطن وأوروبا التخلي عن المطالب لتسريع وتيرة مفاوضات فيينا (العربية)
lebanon 24
27/01/2022 15:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: لم نستجب لمطلب موسكو بمنع ضم أوكرانيا للناتو
lebanon 24
27/01/2022 15:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:51 | 2022-01-27
08:26 | 2022-01-27
08:20 | 2022-01-27
08:17 | 2022-01-27
08:13 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website