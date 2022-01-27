الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الضوضاء الإعلامية التي أحاطت بمشروع الموازنة تهدف إلى هز الثقة بالدولة وما تقوم به وهذا لا يهدف إلا إلى تحقيق مصالح بعض الفئات الضيقة

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