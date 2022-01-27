الرئيس عون استقبل وزير الداخلية الذي أطلعه على الأوضاع الأمنية في البلاد وحصيلة الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات بعد ضبط سلسلة محاولات تهريب الى الخارج

Lebanon 24