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بيان أميركي أوروبي مشترك يدعو إلى التعجيل بمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان (الحرة)
Lebanon 24
27-01-2022
|
12:09
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