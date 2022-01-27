جنبلاط: لا اعتقد أن جدول أولويات روسيا هو لبنان وطرحت تفعيل المبادرة الروسية وعودة كريمة للنازحين إلى سوريا ومن سيعيد إعمار المناطق المدمّرة في سوريا

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