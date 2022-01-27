جنبلاط للـ"أم تي في": المذكرة الأخيرة عبر وزير الخارجية الكويتي تتضمّن القرار 1559 الذي لا يمكن تطبيقه وهناك تخلٍ عربي عن لبنان نتيجة هجوم حزب الله على العرب ونحن ضحية هذا الصراع وأعود وأقول ليس كل اللبنانيين إيرانيين

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