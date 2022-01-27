أخبار عاجلة

جنبلاط للـ"أم تي في": اتفقنا في روسيا على بنود منها أن التخلي العربي عن لبنان يعطي نفوذاً أكبر لإيران وهذا ما سمعته من بوغدانوف وقلته للافروف الذي وافقني الرأي

Lebanon 24
27-01-2022 | 14:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جنبلاط للـ"أم تي في": المذكرة الأخيرة عبر وزير الخارجية الكويتي تتضمّن القرار 1559 الذي لا يمكن تطبيقه وهناك تخلٍ عربي عن لبنان نتيجة هجوم حزب الله على العرب ونحن ضحية هذا الصراع وأعود وأقول ليس كل اللبنانيين إيرانيين
lebanon 24
28/01/2022 00:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: لا اعتقد أن جدول أولويات روسيا هو لبنان وطرحت تفعيل المبادرة الروسية وعودة كريمة للنازحين إلى سوريا ومن سيعيد إعمار المناطق المدمّرة في سوريا
lebanon 24
28/01/2022 00:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي الذي يدير الوساطة بين لبنان وإسرائيل يصل تل أبيب الأسبوع المقبل (العربية)
lebanon 24
28/01/2022 00:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الكويت: هناك رغبة لدى الجميع ليكون لبنان مستقرا وامنا وهذا يحصل من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والعربية
lebanon 24
28/01/2022 00:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:07 | 2022-01-27
16:00 | 2022-01-27
15:28 | 2022-01-27
14:55 | 2022-01-27
14:53 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website