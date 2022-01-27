أخبار عاجلة

جنبلاط: الرئيس ميقاتي يقوم بكل جهد في تدوير الزوايا وله تأييد دولي وعربي ولست ممن يؤيدون اعتكافه عن الترشح للانتخابات

Lebanon 24
27-01-2022 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"لا أؤيد اعتكاف ميقاتي عن الترشح للانتخابات"... جنبلاط: هناك تخلٍ عربي عن لبنان نتيجة هجوم حزب الله على العرب
lebanon 24
28/01/2022 00:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيسان عون وميقاتي شَهِدا على توقيع اتفاقية "افتتاح المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة الشرق الاوسط في بيروت" بين بو حبيب ومدير المنظمة الدولية للفرنكوفونية
lebanon 24
28/01/2022 00:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: نخص بالشكر البنك الدولي الذي يرعى المشروع الذي نحن بصدد اطلاقه اليوم ويتعاون مع الحكومة في العديد من المشاريع في شراكة مستمرة
lebanon 24
28/01/2022 00:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
درويش لـ"الجديد": الواضح أن الرئيس ميقاتي يقوم بكل ما يلزم لإعادة لبنان على الخطّ الصحيح وهذا ما رأيناه خلال اجتماعاته في غلاسكو
lebanon 24
28/01/2022 00:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:07 | 2022-01-27
16:00 | 2022-01-27
15:28 | 2022-01-27
14:55 | 2022-01-27
14:53 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website