أخبار عاجلة

"وول ستريت جورنال": واشنطن تشاورت مع كوريا الجنوبية واليابان لإعادة توجيه شحنات غاز من قطر وأذربيجان إلى أوروبا (الجزيرة)

Lebanon 24
27-01-2022 | 14:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن وول ستريت جورنال: واشنطن سمحت لثلاثة أعضاء في النيتو من دول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية لأوكرانيا
lebanon 24
28/01/2022 00:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول أوكراني: نضغط على واشنطن للحصول على أنظمة دفاع جوي (الجزيرة)
lebanon 24
28/01/2022 00:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: تنسيق مع الصين والهند واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية لاستخدام احتياطي النفط
lebanon 24
28/01/2022 00:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: واشنطن تستعد لفرض أولى العقوبات على انفصاليين أوكرانيين موالين لروسيا (العربية)
lebanon 24
28/01/2022 00:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:07 | 2022-01-27
16:00 | 2022-01-27
15:28 | 2022-01-27
14:53 | 2022-01-27
14:36 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website