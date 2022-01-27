أخبار عاجلة

وزير المال للـ"MTV": وضعنا المالي صعب ولا حل سوى ان نعتمد على أنفسنا وانا اشعر بحجم الكارثة المالية على البلد والناس

Lebanon 24
27-01-2022 | 15:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير المالية استقبل طليس وبحثا في دعم البلديات وقطاع النقل البري
lebanon 24
28/01/2022 03:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن مع موازنة تعكس توجهات انقاذية لكن الامر غير ظاهر لكن بالعكس هناك موضوع الصلاحيات لوزير المالية وبراءة الذمة للمصارف عن المرحلة السابقة
lebanon 24
28/01/2022 03:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحٌ بارز.. هذا ما قاله وزير الاقتصاد عن الخسائر المالية في لبنان
lebanon 24
28/01/2022 03:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميمان لوزير المالية.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
28/01/2022 03:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:59 | 2022-01-27
18:59 | 2022-01-27
18:58 | 2022-01-27
18:30 | 2022-01-27
18:30 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website