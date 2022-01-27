10
o
بيروت
11
o
طرابلس
7
o
صور
11
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزير المال للـ"MTV": وضعنا المالي صعب ولا حل سوى ان نعتمد على أنفسنا وانا اشعر بحجم الكارثة المالية على البلد والناس
Lebanon 24
27-01-2022
|
15:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير المالية استقبل طليس وبحثا في دعم البلديات وقطاع النقل البري
Lebanon 24
وزير المالية استقبل طليس وبحثا في دعم البلديات وقطاع النقل البري
28/01/2022 03:21:21
28/01/2022 03:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: نحن مع موازنة تعكس توجهات انقاذية لكن الامر غير ظاهر لكن بالعكس هناك موضوع الصلاحيات لوزير المالية وبراءة الذمة للمصارف عن المرحلة السابقة
Lebanon 24
باسيل: نحن مع موازنة تعكس توجهات انقاذية لكن الامر غير ظاهر لكن بالعكس هناك موضوع الصلاحيات لوزير المالية وبراءة الذمة للمصارف عن المرحلة السابقة
28/01/2022 03:21:21
28/01/2022 03:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ بارز.. هذا ما قاله وزير الاقتصاد عن الخسائر المالية في لبنان
Lebanon 24
تصريحٌ بارز.. هذا ما قاله وزير الاقتصاد عن الخسائر المالية في لبنان
28/01/2022 03:21:21
28/01/2022 03:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمان لوزير المالية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
تعميمان لوزير المالية.. اليكم التفاصيل
28/01/2022 03:21:21
28/01/2022 03:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
لبنان في قلب العاصفة الثلجية.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة الثلجية.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
23:22 | 2022-01-26
26/01/2022 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء جديد من الاب خنيصر.. هذا ما كشفه عن العاصفة (فيديو)
Lebanon 24
نداء جديد من الاب خنيصر.. هذا ما كشفه عن العاصفة (فيديو)
03:21 | 2022-01-27
27/01/2022 03:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يواجه واقعاً صعباً.. هل بدأت فعلياً معركة انهائه؟
Lebanon 24
"حزب الله" يواجه واقعاً صعباً.. هل بدأت فعلياً معركة انهائه؟
05:00 | 2022-01-27
27/01/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا منهكاً.. هشام حداد "عالق" في المطار! (صور)
Lebanon 24
بدا منهكاً.. هشام حداد "عالق" في المطار! (صور)
02:00 | 2022-01-27
27/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصحيح رواتب القطاع العام والدولار الجمركي... هذا ما أعلنه الحلبي بعد جلسة الحكومة
Lebanon 24
تصحيح رواتب القطاع العام والدولار الجمركي... هذا ما أعلنه الحلبي بعد جلسة الحكومة
06:46 | 2022-01-27
27/01/2022 06:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
18:59 | 2022-01-27
التحالف: يجري الترتيب لكشف حقيقة نشاط الموقع العسكري ومناقشة الرواية الحوثية المضللة
18:59 | 2022-01-27
التحالف: ميليشيا الحوثي الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع
18:58 | 2022-01-27
التحالف: ما نشرته الميليشيا الإرهابية محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع
18:30 | 2022-01-27
التحالف: لم يتم استهداف سجن بصعدة وسنقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك
18:30 | 2022-01-27
بيان للتحالف حول ادعاءات ميليشيات الحوثي استهداف التحالف لسجن بصعدة
فيديو
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
28/01/2022 03:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
11:00 | 2022-01-27
28/01/2022 03:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
09:50 | 2022-01-27
28/01/2022 03:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact