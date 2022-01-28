أخبار عاجلة

لافروف: لو كان الأمر متعلقا بروسيا فلن تكون هناك حرب ولكن لن نسمح بالاعتداء على مصالحنا

Lebanon 24
28-01-2022 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
لافروف: هناك من يجرّ كييف إلى حرب مع روسيا ونحن لا نسعى لها
lebanon 24
28/01/2022 16:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل لـ"روسيا اليوم": الانتخابات هي استحقاق أصبح أمامنا والنتيجة قد تقدم تغيرا في بعض المناطق ولكنّها لن تغير التوزع الطائفي ولن يكون هناك تغييرات جذرية
lebanon 24
28/01/2022 16:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القرم : 64% من ميزانية الوزارة تُصرف على المازوت و10% على المعاشات و3% على الإيجارات وهناك خطة لاستبدال المازوت بالطاقة البديلة ولكن الخطة بحاجة إلى تمويل
lebanon 24
28/01/2022 16:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال: قريباً ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء
lebanon 24
28/01/2022 16:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:22 | 2022-01-28
09:07 | 2022-01-28
08:41 | 2022-01-28
08:20 | 2022-01-28
08:18 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website