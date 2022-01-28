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الرئيس عون استقبل وفداً من نقابة المهن البصرية في لبنان برئاسة النقيبة نسرين الأشقر واطلع منه على مطالب النقابة ولاسيما اصدار الطابع الخاص بها لتسهيل عمل اعضاء النقابة

Lebanon 24
28-01-2022 | 05:09
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