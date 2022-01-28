الرئيس عون استقبل وفداً من نقابة المهن البصرية في لبنان برئاسة النقيبة نسرين الأشقر واطلع منه على مطالب النقابة ولاسيما اصدار الطابع الخاص بها لتسهيل عمل اعضاء النقابة

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