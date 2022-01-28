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أخبار عاجلة
المرصد السوري: "قسد" تعثر على 20 جثة من عناصرها كان داعش أخذهم كرهائن في سجن غويران في الحسكة
Lebanon 24
28-01-2022
|
06:14
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