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معلومات "الجديد": اتجاه لاغلاق قسم الطوارئ في مستشفى المقاصد في بيروت بشكل كامل بعد تعرّض الطاقم الطبي للضرب يوم أمس من قِبل أهل أحد المرضى

Lebanon 24
28-01-2022 | 06:20
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