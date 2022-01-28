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"وول ستريت جورنال": واشنطن ترسل 20 ناقلة غاز إلى إلى أوروبا لإيجاد بديل للغاز الروسي

Lebanon 24
28-01-2022 | 06:36
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