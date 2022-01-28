أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة توفير ضمانات أمنية غربية لروسيا تكون "طويلة الأجل وملزمة قانونيا"

Lebanon 24
28-01-2022 | 08:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين وعلييف بحثا الأزمة الأوكرانية والضمانات الأمنية الروسية
lebanon 24
28/01/2022 19:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين بحث مع أردوغان هاتفياً المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية والتسوية في سوريا وليبيا
lebanon 24
28/01/2022 19:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين أكّد لمبعوثة الولايات المتحدة استعداد روسيا لبدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية بشكل فوري
lebanon 24
28/01/2022 19:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الغرض من محادثات لافروف وبلينكن فهم نتائج ثلاث جولات من مفاوضات الضمانات الأمنية
lebanon 24
28/01/2022 19:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:36 | 2022-01-28
12:30 | 2022-01-28
12:27 | 2022-01-28
11:55 | 2022-01-28
11:54 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website