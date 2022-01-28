أخبار عاجلة

بيان أميركي أوروبي: نعمل لتجنب صدمات إمدادات الغاز بما في ذلك تلك التي قد تنجم عن غزو روسي لأوكرانيا

Lebanon 24
28-01-2022 | 09:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بيان أوروبي أميركي: الدبلوماسية تبقى أولوية وترحيب بالمحادثات بين روسيا وأعضاء حلف الناتو
lebanon 24
28/01/2022 19:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان أوروبي أميركي يطالب بالوقوف أمام التصعيد الروسي
lebanon 24
28/01/2022 19:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي: قطع روسيا الغاز عن أوروبا سيضر باقتصادها قبل أن يضر بالدول الأوروبية
lebanon 24
28/01/2022 19:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: الثقة في قطر أمر مهم لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي الإمدادات الغاز
lebanon 24
28/01/2022 19:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:36 | 2022-01-28
12:30 | 2022-01-28
12:27 | 2022-01-28
11:55 | 2022-01-28
11:54 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website