أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: هناك حشود روسية كبيرة على حدودنا

Lebanon 24
28-01-2022 | 10:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: الرئيس بايدن كان واضحا في أن اختراق أي قوات روسية للحدود الأوكرانية سيعتبر اجتياحا (الحرة)
lebanon 24
28/01/2022 19:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأوكراني: لا نرى حتى الآن خطرا من الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
28/01/2022 19:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: روسيا تحاول ابتزاز الغرب بحشد قواتها العسكرية على حدودنا
lebanon 24
28/01/2022 19:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين : نعتبر تعهد الرئيس الأوكراني بإعادة شبه جزيرة القرم تهديدا مباشرا وقد نستخدم أي خيار إذا تم التعدي على منطقة روسية
lebanon 24
28/01/2022 19:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:36 | 2022-01-28
12:30 | 2022-01-28
12:27 | 2022-01-28
11:55 | 2022-01-28
11:54 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website