يطلب من السائقين توخي الحذر وعدم سلوك هذه الطرقات قبل الاستعلام عن حالة الطريق قبل الانطلاق على الرقم ١٧٢٠ او عبر رقم غرف عمليات المناطق ١١٢ (التحكم المروري)

Lebanon 24