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معلومات "الجديد": وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان ألغى زيارته الى لبنان بسبب انشغاله بمتابعة أزمات أوكرانيا وبوركينا فاسو

Lebanon 24
28-01-2022 | 13:15
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