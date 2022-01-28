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"رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة: لبنان يقول إن الحكومة ملتزمة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس

Lebanon 24
28-01-2022 | 14:36
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