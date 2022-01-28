أخبار عاجلة

وزير الخارجية للجزيرة: لبنان ملتزم بقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية

Lebanon 24
28-01-2022 | 15:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية: لبنان يتطلّع اليوم إلى أشقائه وإلى الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً كي يكونوا إلى جانبه في الضائقة الاقتصادية التي يعيش فيها شعبه
lebanon 24
29/01/2022 02:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الكويت: هناك رغبة لدى الجميع ليكون لبنان مستقرا وامنا وهذا يحصل من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والعربية
lebanon 24
29/01/2022 02:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الكويتي: رؤيتنا الكويتية والخليجية هي أن يكون لبنان قويًا قادرًا على الوفاء بالتزاماته الدولية
lebanon 24
29/01/2022 02:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الكويتي: هناك ملاحظات بالنسبة لمفهوم النأي بالنفس الذي ارتبط بالسياسة اللبنانية ودول مجلس التعاون الخليجي متعاطفة مع لبنان
lebanon 24
29/01/2022 02:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:43 | 2022-01-28
18:29 | 2022-01-28
17:55 | 2022-01-28
17:55 | 2022-01-28
16:19 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website