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مصدر أمني أفغاني لـ"الجزيرة": تفجير بعبوة ناسفة يستهدف سيارة مدير الأمن في ولاية بنجشير شمال كابل

Lebanon 24
29-01-2022 | 01:44
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