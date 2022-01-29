أخبار عاجلة

عون: لا أجد سبباً لتأجيل الانتخابات ولسنا مع مقاطعة الطائفة السنية للاستحقاق الانتخابي

Lebanon 24
29-01-2022 | 03:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون: لا أجد سبباً لتأجيل الانتخابات ودار الفتوى صمام أمان للجميع
lebanon 24
29/01/2022 14:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نتمنى ألا يغيب ممثلو الطائفة السنية عن الانتخابات النيابية المقبلة
lebanon 24
29/01/2022 14:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الأولوية للسلم الأهلي وأكدت للمفتي على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان
lebanon 24
29/01/2022 14:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يدعو السنيورة لمقاطعة الانتخابات؟
lebanon 24
29/01/2022 14:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:54 | 2022-01-29
06:50 | 2022-01-29
06:49 | 2022-01-29
06:47 | 2022-01-29
06:40 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website