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وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي يتلو مقرّرات جلسة مجلس الوزراء: استأنف المجلس جلسته لمناقشة الموازنة وبعد المناقشة تم تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس وطلب من وزير الطاقة تقديم مبررات للسلفة

Lebanon 24
29-01-2022 | 06:13
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