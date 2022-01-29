وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي يتلو مقرّرات جلسة مجلس الوزراء: استأنف المجلس جلسته لمناقشة الموازنة وبعد المناقشة تم تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس وطلب من وزير الطاقة تقديم مبررات للسلفة

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