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البنتاغون: سنطلب من الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات الدفاع الأميركية تسريع تطوير الأسلحة التي تخترق جدار الصوت (الشرق)

Lebanon 24
29-01-2022 | 10:14
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