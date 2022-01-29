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قوات الأمن السودانية تغلق الطرق المؤدية للقيادة العامة في وسط الخرطوم وعددًا من الجسور قبيل خروج تظاهرات

Lebanon 24
29-01-2022 | 16:37
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