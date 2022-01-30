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الراعي: انكفاء الحريري فاجأني ونتمنى ان يكون القرار ظرفياً وأن تبقى الطائفة السنية على حماسها في الانتخابات

Lebanon 24
30-01-2022 | 03:35
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