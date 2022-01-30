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لافروف: نعمل على الحصول من الغرب على ضمانات أمنية مكتوبة قانونية وملزمة وليست شفهية

Lebanon 24
30-01-2022 | 04:21
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