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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: نبحث مع أميركا وقطر وأذربيجان مسألة الغاز حال قررت روسيا خفض أو قطع الإمدادات

Lebanon 24
30-01-2022 | 12:04
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