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وزير الأشغال علي حمية: الأجواء إيجابية داخل جلسات الموازنة ونسعى إلى موازنة لا تمس جيوب المواطنين وندرس كل مادة بتفاصيلها وهذا يحتاج إلى وقت (الجديد)
Lebanon 24
30-01-2022
|
14:43
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