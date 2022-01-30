أخبار عاجلة

وزير الأشغال علي حمية: الأجواء إيجابية داخل جلسات الموازنة ونسعى إلى موازنة لا تمس جيوب المواطنين وندرس كل مادة بتفاصيلها وهذا يحتاج إلى وقت (الجديد)

Lebanon 24
30-01-2022 | 14:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مولوي لـmtv: اذا لم ينعقد مجلس الوزراء بإمكان مجلس النواب إقرار قانون بفتح الموازنة المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية وتوزيع الصناديق على الاغتراب لا يحتاج الى مرسوم إنما الى قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية
lebanon 24
31/01/2022 00:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي يتلو مقرّرات جلسة مجلس الوزراء: استأنف المجلس جلسته لمناقشة الموازنة وبعد المناقشة تم تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس وطلب من وزير الطاقة تقديم مبررات للسلفة
lebanon 24
31/01/2022 00:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي: تقرّر أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة غداً عند التاسعة صباحا بقراءة التقرير المقدم من وزير المال حول مشروع الموازنة
lebanon 24
31/01/2022 00:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسات مناقشة الموازنة تتواصل اليوم وميقاتي يستقبل وزيري الطاقة السوري والاردني صباحا
lebanon 24
31/01/2022 00:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:41 | 2022-01-30
16:52 | 2022-01-30
16:51 | 2022-01-30
16:50 | 2022-01-30
16:35 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website