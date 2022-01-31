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الأردن يدين ويستنكر إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا على الإمارات ويؤكد وقوفه مع كل ما تتخذه الإمارات من خطوات لحماية أمنها

Lebanon 24
31-01-2022 | 02:34
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