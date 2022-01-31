أخبار عاجلة

مقتدى الصدر والحلبوسي وبارزاني في النجف لمباحثات بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة (العربية)

Lebanon 24
31-01-2022 | 02:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتدى الصدر: ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق (العربية)
lebanon 24
31/01/2022 11:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتدى الصدر: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح أمام الذين ما زلنا نحسن الظن بهم
lebanon 24
31/01/2022 11:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس السيادة السوداني يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة (العربية)
lebanon 24
31/01/2022 11:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتدى الصدر: يجب تشكيل حكومة أغلبية ولا مكان للميليشيات
lebanon 24
31/01/2022 11:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
04:03 | 2022-01-31
04:01 | 2022-01-31
04:01 | 2022-01-31
03:56 | 2022-01-31
03:55 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website