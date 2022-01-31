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المحتجّون أمام وزارة المالية توجّهوا الى رياض الصلح تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لدرس ومناقشة الموازنة (الجديد)

Lebanon 24
31-01-2022 | 02:53
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