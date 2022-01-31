وزير الإعلام يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء: وزير الداخليّة أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبيّن أن دور هذه الشبكات محليّ وإقليميّ

Lebanon 24