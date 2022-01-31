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وزير الإعلام: مجلس الوزراء بحث في الرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في المؤسسات التي تُعنى بالمسنّين والمدمنين وذوي الحاج ات الخاصة والنساء المعنّفات وتمّت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية

Lebanon 24
31-01-2022 | 06:38
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وزير الشؤون الاجتماعية: البند 15 في الموازنة يؤدي الى لغط وقد صحّحناه واليوم أقرّينا دعم المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة والمدمنين والنساء المُعنّفات والمسنين خوفا من اقفالها
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