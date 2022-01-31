وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بعد جلسة مجلس الوزراء: اليوم ينتهي التسجيل على شبكة دعم وسنعقد مؤتمراً صحافيًّا لتوضيح كلّ التفاصيل

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