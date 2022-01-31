وزير الشؤون الاجتماعية: البند 15 في الموازنة يؤدي الى لغط وقد صحّحناه واليوم أقرّينا دعم المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة والمدمنين والنساء المُعنّفات والمسنين خوفا من اقفالها

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